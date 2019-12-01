Hallan cadáver en la Presa de Cointzio; se desconocen causas de muerte

Hallan cadáver en la Presa de Cointzio; se desconocen causas de muerte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 12:47:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 22 de marzo del 2026.- El cadáver de una persona, del cual hasta el momento se desconocen las causas de muerte, fue localizado este domingo en la Presa de Cointzio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas sobre la presencia del cuerpo sin vida de una persona, en las inmediaciones de las compuertas de la referida presa.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que será con base en la necropsia de ley, que se determinen las causas de muerte.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en la Presa de Cointzio; se desconocen causas de muerte
Acciones de investigación de la FGEQ permiten ejecutar 246 detenciones durante febrero
Incendio en vivienda de la CDMX deja tres perritos muertos y una mujer intoxicada
Recuperan vehículos de colección robados en carretera de Puebla
Más información de la categoria
PAN elegirá candidatos para 2027 mediante encuestas abiertas
Cuba dice estar listo ante posible intervención de EU en el país
Irán amenaza con cerrar totalmente el Estrecho de Ormuz si EE.UU. ataca sus centrales eléctricas
Incendio en vivienda de la CDMX deja tres perritos muertos y una mujer intoxicada
Comentarios