Hallan cadáver en la Presa de Cointzio; se desconocen causas de muerte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 12:47:39

Morelia, Michoacán, 22 de marzo del 2026.- El cadáver de una persona, del cual hasta el momento se desconocen las causas de muerte, fue localizado este domingo en la Presa de Cointzio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas sobre la presencia del cuerpo sin vida de una persona, en las inmediaciones de las compuertas de la referida presa.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que será con base en la necropsia de ley, que se determinen las causas de muerte.