Cuba dice estar listo ante posible intervención de EU en el país

Cuba dice estar listo ante posible intervención de EU en el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 11:21:06
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La Habana, Cuba, 22 de marzo del 2026.- El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que las fuerzas armadas del país se están preparando ante la posibilidad de una agresión militar por parte de Estados Unidos.

En una entrevista con el programa Meet the Press de NBC News, el funcionario señaló que, aunque consideran poco probable un ataque, el país debe mantenerse listo para movilizarse como nación en caso de una intervención.

Fernández de Cossío sostuvo que Cuba es un país pacífico y que no representa una amenaza para Estados Unidos, por lo que aseguró que no existe justificación para una acción militar en su contra.

Las tensiones entre ambos países han aumentado tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio advirtieran que Cuba podría ser el siguiente país en enfrentar una intervención militar.

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