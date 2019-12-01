Accidentes en Morelia, Michoacán, dejan tres muertos y tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 07:44:42

Morelia, Michoacán, 31 de agosto del 2025.- Un saldo de tres personas muertas, igual número de heridos y daños materiales fue el que dejaron un trío de accidentes registrados en esta ciudad de Morelia, la madrugada de este domingo.

Vuelcan y mueren

En el Periférico Paseo de la República de esta ciudad de Morelia, en las inmediaciones del cruce con la avenida Escuadrón 201, (Décima), un vehículo volcó, cayó al canal de desagüe central y tres personas lamentablemente perdieron la vida.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento, dio fe del levantamiento de los ahora occisos, e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.

Vuelcan en la avenida Madero

En otro percance registrado en la lateral de la avenida Madero Poniente, en las inmediaciones del bar “Nachas”, un automóvil volcó y sus ocupantes resultaron heridos.

Se registra volcadura en la salida a Salamanca

Finalmente en la Salida a Salamanca se registró un percance vehicular en el que una persona resultó lesionada.

En todos los casos personal del área de Peritos de Tránsito elaboraron los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades.