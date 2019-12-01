Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 08:27:22

Zitácuaro, Michoacán, a 23 de noviembre 2026.- Un saldo de una persona lesionada y daños materiales fue el saldo que dejó una volcadura vehicular registrada en la carretera Zitácuaro-Toluca.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que sobre la referida carretera, pasando la caseta de Lengua de Vaca, se había registrado una volcadura automovilística.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Civil y del cuerpo de Bomberos, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida.

Entre tanto personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.