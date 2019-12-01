Accidente tras noche de fiesta deja un joven muerto en Monterrey

Monterrey, Nuevo León, 18 de enero del 2026.- Una noche de fiesta terminó en tragedia en el municipio de Monterrey, luego de que una camioneta en la que viajaban varios jóvenes se estrellara contra una torre de alta tensión, lo que provocó la muerte del conductor.

Los hechos ocurrieron cuando Bryan y José, ambos de 22 años, junto con otras dos personas, salieron de un antro para dirigirse a sus domicilios. El grupo viajaba en una camioneta Kia Seltos color naranja, presuntamente conducida por Bryan.

Al circular por la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en su cruce con Luis Mora, el conductor perdió el control del vehículo y se impactó de manera directa contra una torre de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, sin que se observaran huellas de frenado. Tras el choque, los ocupantes quedaron inconscientes.

Al recobrar el conocimiento, José se percató de que las otras dos personas ya no se encontraban en el vehículo, mientras que Bryan presentaba heridas de gravedad.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes confirmaron el fallecimiento de Bryan. José fue atendido por golpes y lesiones leves, las cuales no ponen en riesgo su vida.