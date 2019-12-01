Accidente sobre la carretera Panamericana Villagrán-Salamanca deja dos jóvenes sin vida; hay un detenido

Accidente sobre la carretera Panamericana Villagrán-Salamanca deja dos jóvenes sin vida; hay un detenido
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 18:55:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villagrán Guanajuato, a 17 de agosto de 2025.- Dos jóvenes sin vida y un detenido así como una unidad asegurada fue el resultado de un accidente sobre la carretera Panamericana Villagrán-Salamanca.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 4 de la tarde del domingo a la altura del puente vehicular con desviación hacia la comunidad de Sarabia.

Hasta el momento la mecánica de los hechos se desconoce sin embargo en la zona refieren de manera extraoficial que los elementos de la guardia nacional detuvieron al presunto responsable en estado de ebriedad que iba a bordo de un auto en color blanco el cual se había impactado contra una motocicleta dejando a las víctimas mortales tiradas a un costado de la rúa con dirección hacia Salamanca. 

La motocicleta del fallecido quedó incrustada en la parte del frente de la unidad tras el fuerte impacto y arrastranda asi 300 metros de dónde ocurrió el percance.

El presunto responsable fue llevado ante el ministerio público donde se resolverá su situación legal mientras que la fiscalía lleva a cabo las averiguaciones correspondientes en la escena lo que determinará la mecánica de lo ocurrido.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer cae por accidente en una tumba en cementerio de Monterrey, Nuevo León 
Fallece niña de 9 años por lluvias en Jalisco; fue arrastrada por la corriente de un río
Accidente sobre la carretera Panamericana Villagrán-Salamanca deja dos jóvenes sin vida; hay un detenido
Grupo en la mira de EEUU patrulla el Occidente de Michoacán, con camionetas artilladas y armas de cientos de miles de pesos, a 15 minutos de la Presidencia de Tocumbo
Más información de la categoria
Grupo en la mira de EEUU patrulla el Occidente de Michoacán, con camionetas artilladas y armas de cientos de miles de pesos, a 15 minutos de la Presidencia de Tocumbo
Legado de Homero Gómez, el Defensor de la Monarca, se convierte en protesta digital global: Plasman su memoria en arte digital
Concierto de Carín León en el Morelos concluyó con saldo blanco: SSP
Grupo Aeroportuario de la Cdmx toma el control de la terminal en LC en septiembre: Bedolla
Comentarios