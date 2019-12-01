Accidente sobre la carretera Panamericana Villagrán-Salamanca deja dos jóvenes sin vida; hay un detenido

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 18:55:04

Villagrán Guanajuato, a 17 de agosto de 2025.- Dos jóvenes sin vida y un detenido así como una unidad asegurada fue el resultado de un accidente sobre la carretera Panamericana Villagrán-Salamanca.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 4 de la tarde del domingo a la altura del puente vehicular con desviación hacia la comunidad de Sarabia.

Hasta el momento la mecánica de los hechos se desconoce sin embargo en la zona refieren de manera extraoficial que los elementos de la guardia nacional detuvieron al presunto responsable en estado de ebriedad que iba a bordo de un auto en color blanco el cual se había impactado contra una motocicleta dejando a las víctimas mortales tiradas a un costado de la rúa con dirección hacia Salamanca.

La motocicleta del fallecido quedó incrustada en la parte del frente de la unidad tras el fuerte impacto y arrastranda asi 300 metros de dónde ocurrió el percance.

El presunto responsable fue llevado ante el ministerio público donde se resolverá su situación legal mientras que la fiscalía lleva a cabo las averiguaciones correspondientes en la escena lo que determinará la mecánica de lo ocurrido.