Accidente provoca caos vial en la México-Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 08:27:39
Ecatepec, Estado de México, a 6 de octubre 2025.- Un accidente múltiple sobre la autopista México-Puebla provocó el cierre de la circulación dicha vialidad en dirección a la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 3:00 horas se registró la volcadura de un tráiler, y en consecuencia, el choque de una camioneta de carga y un automóvil particular, a la altura del kilómetro 47+500, en una zona perteneciente al Estado de México.

Por lo anterior, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó el cierre de la circulación mientras se realizaban las labores de limpieza y rescate.

Horas después, se anunció la apertura de la circulación con educción de carriles en ambos sentidos para dar paso al retiro del tráiler.

Hasta el momento se desconoce el saldo del incidente, así como las circunstancias en las que se desarrolló.

Noventa Grados
