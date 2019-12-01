Accidente en Tangamandapio, Michoacán deja un herido de gravedad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 19:49:13

Santiago Tangamandapio, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- Un hombre quedo lesionado y prensado en los hierros retorcidos de la camioneta que conducía al chocar de frente contra otra camioneta, donde dos ocupantes resultaron lesionados.

El aparataso accidente se registró la tarde de este martes en la carretera Jacona-Jiquilpan a la altura del "Puerto de Lucas", donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal y Seguridad Vial para resguardar el sitio.

Enseguida llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal al mando del Director Norberto Morales quienes le brindaron atención médica a los lesionados.

Tratándose de Gilberto V., G., y Olga M., C., vecinos de esta cabecera municipal quienes fueron llevados a una clínica local para su atención médica.

También auxiliaron a Fernando Martin C., F., de 42 años de edad, vecino de Guadalajara Jalisco, el cual estaba prensado, por lo que llegaron Bomberos de Zamora con las "Quijadas de la Vida" y tras algunos minutos de trabajo lograron rescatarlo, enseguida Bomberos Jacona lo trasladaron a un nosocomio de Zamora para su atención médica.

Las unidades involucradas son, una camioneta Honda CR-V, color gris, con placas UNP-249-E del Estado de Querétaro y una Nissan caja seca, color blanco, con matrícula JW-72-894 del Estado de Jalisco.

Agentes de Seguridad Vial se encargaron de los Peritajes y enviaron las unidades al corralón oficial, dejándolas a disposición de la autoridad competente para que se deslinden responsabilidades.