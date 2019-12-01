Colabora SSP en acciones de protección y traslado de niñas localizadas en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 20:29:54

Morelia, Michoacán, 12 de diciembre de 2025.- Como parte de la coordinación interinstitucional con la Fiscalía General del Estado (FGE) y autoridades de Nuevo León, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) coadyuvó en las acciones de resguardo y protección de las dos niñas localizadas con vida en dicha entidad.

Personal de la SSP brindó acompañamiento de seguridad y resguardo perimetral durante las fases de traslado y arribo de las menores de edad Maritza Natalia D. y Sofia Camila D. al Aeropuerto de Morelia, con el objetivo de salvaguardar su integridad física, garantizar condiciones seguras y evitar cualquier situación que pudiera vulnerar sus derechos.

Las acciones se realizaron conforme a los protocolos de protección a niñas, niños y adolescentes, priorizando en todo momento la privacidad de las menores y la atención integral, en coordinación con las autoridades competentes.

La SSP refrenda su compromiso de coadyuvar en las acciones orientadas a la protección de la niñez y al fortalecimiento del trabajo conjunto entre instituciones para garantizar su bienestar y seguridad.