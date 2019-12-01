Vero Huante confía en que la autoridad judicial no permitirá que su abusador salga libre

Vero Huante confía en que la autoridad judicial no permitirá que su abusador salga libre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 08:34:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich. a 13 de diciembre de 2025.- “Encontrar la fuerza para denunciar a quien abusó de ti, es muy difícil, pero no sabía lo doblemente difícil que es vivir el procedimiento judicial; como víctima una y otra vez me ha tocado ver cómo el tiempo pasa sin que haya un avance, debido a los múltiples recursos interpuestos por el abogado de mi agresor” manifestó Verónica Huante tras ser notificada sobre una nueva audiencia.

Cuando ya se preparaba para presentarse a la Audiencia Intermedia que se tiene programada para el próximo lunes 15 de diciembre en el centro penitenciario mejor conocido como Mil Cumbres, la noche de este viernes fue citada a nueva audiencia.

“La Juez Blanca Luisa Medina nos ha citado este sábado 13 de diciembre a las 10:00 hrs en la Sala de Oralidad número 5 del Centro de Justicia Penal Oral para revisar la medida cautelar impuesta a mi agresor, quien pretende se le permita libremente llevar el proceso en su contra”, detalló.

Verónica Huante agregó que como víctima le ha tocado esperar los tiempos que las autoridades judiciales se han tomado para resolver cada uno de los recursos interpuestos por la defensa del ex periodista Alejandro “N”, sin que alguno haya sido resuelto a su favor.

“Confío en que la Juez lo mantendrá bajo prisión preventiva”, subrayó. 

La víctima explicó que si bien es cierto que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece límites de tiempo para estar bajo prisión preventiva, también es muy claro al señalar que, excepto cuando la prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado, como lo es en este caso.

“Nuevamente la defensa de quien abusó de mí busca con argucias legales librarse de las medidas que se le impusieron, y yo como víctima solamente tengo el derecho a confiar en que los juzgadores actuarán conforme a Derecho, sin menoscabar los que yo tengo”, puntualizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
La SSP destruye en Buenavista, Michoacán un campamento ilícito y asegura 3 vehículos con reporte de robo
Decomisa Protección Civil Qro una tonelada de pirotecnia 
Colabora SSP en acciones de protección y traslado de niñas localizadas en Nuevo León
Identifican a motociclistas muertos en accidentes en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Vero Huante confía en que la autoridad judicial no permitirá que su abusador salga libre
Mexicanos en Nueva York salen a las calles a venerar a la Virgen de Guadalupe
Confirman primer caso de influenza A H3N2 en México
La pirotecnia en Michoacán llegó a un límite insostenible; la regulación es inoperante: ASAAM
Comentarios