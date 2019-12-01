Confirman primer caso de influenza A H3N2 en México

Confirman primer caso de influenza A H3N2 en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 07:48:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 13 de diciembre 2025.- El gobierno de México confirmó la detección del primer caso de influenza A H3N2 subclado K en el país.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud federal (SSa) informó que el paciente recibió tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y ya está recuperado.

Asimismo, la dependencia explicó que dicha afección presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año.

“Su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación. Por ello, no representa un motivo de alarma para la población.”, explicó la Secretaría.

Por otra parte, la autoridad sanitaria exhortó a la población a vacunarse para prevenir la influenza, incluyendo la mutación de ‘super gripe’.

“Estas vacunas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades”, sostiene la SSA 

Según expertos, la denominada super gripe es en realidad una variante de la influenza A H3N2, propiciada por el subclado K. 

Noventa Grados
Más información de la categoria
La SSP destruye en Buenavista, Michoacán un campamento ilícito y asegura 3 vehículos con reporte de robo
Decomisa Protección Civil Qro una tonelada de pirotecnia 
Colabora SSP en acciones de protección y traslado de niñas localizadas en Nuevo León
Identifican a motociclistas muertos en accidentes en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Vero Huante confía en que la autoridad judicial no permitirá que su abusador salga libre
Mexicanos en Nueva York salen a las calles a venerar a la Virgen de Guadalupe
Confirman primer caso de influenza A H3N2 en México
La pirotecnia en Michoacán llegó a un límite insostenible; la regulación es inoperante: ASAAM
Comentarios