Confirman primer caso de influenza A H3N2 en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 07:48:31

Ciudad de México, a 13 de diciembre 2025.- El gobierno de México confirmó la detección del primer caso de influenza A H3N2 subclado K en el país.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud federal (SSa) informó que el paciente recibió tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y ya está recuperado.

Asimismo, la dependencia explicó que dicha afección presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año.

“Su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación. Por ello, no representa un motivo de alarma para la población.”, explicó la Secretaría.

Por otra parte, la autoridad sanitaria exhortó a la población a vacunarse para prevenir la influenza, incluyendo la mutación de ‘super gripe’.

“Estas vacunas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades”, sostiene la SSA

Según expertos, la denominada super gripe es en realidad una variante de la influenza A H3N2, propiciada por el subclado K.