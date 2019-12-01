Mexicanos en Nueva York salen a las calles a venerar a la Virgen de Guadalupe

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 08:17:34
Nueva York, Estados Unidos, a 13 de diciembre 2025.- Cientos de mexicanos salieron a las calles de Nueva York, para celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe, a pesar de las bajas temperaturas y la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los fieles católicos asistieron a las procesiones y a la misa celebradas en la “Gran Manzana”, mientras portaban imágenes de la virgen ya sea en cárteles o en sus vestimentas.

Las personas realizaron danzas antiguas, tocaron música, llevaban flores y oraban en honor a la patrona de México, en las calles de una de las ciudades más grandes del mundo.

Cabe mencionar que también se llevó a cabo la carrera de relevo de la Antorcha Guadalupana, que se ha celebrado durante 24 años. La antorcha partió desde la Basílica de Guadalupe en México el 30 de agosto, encabezada por gigantescas pinturas de la virgen y de Juan Diego.

Tras visitar nueve estados mexicanos, cruza el río Bravo en Camargo, Tamaulipas, y finaliza su recorrido en Central Park, justo en el corazón de Nueva York.

Los organizadores del evento admitieron que por poco no se realizaban estas actividades, ante el temor de las redadas del ICE.

