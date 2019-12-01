Decomisa Protección Civil Qro una tonelada de pirotecnia 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 08:09:30

Querétaro, Querétaro, a 13 de diciembre 2025.- El director de Protección Civil del municipio de Querétaro, Francisco Ramírez Santana informó que como parte del operativo implementado por los festejos de la Virgen de Guadalupe, se logró retirar de las calles una tonelada de pirotecnia.

“Se logró asegurar poco más de una tonelada de artificios pirotécnicos ya terminados, esto significa que es un producto que ya está listo para utilizarse, no tanto en cantidad de pólvora, sino en los productos específicos”, dijo.

Recalco que, en lo que resta del mes de diciembre continuarán con este operativo en mercados, tianguis, cruceros y establecimientos, para inhibir la venta, ya que muchas personas aún acostumbrar a comprar y quemar pirotecnia en las festividades de navidad y año nuevo.

“La próxima semana, en próximos días llegado al 24 de diciembre estaremos con un operativo similar en ahora sí, vialidades en algunos puntos estratégicos”.

Puntualizó que se trabaja de la mano con la policía cibernética para detectar puntos de posible venta de pirotecnia.

Fotografía de Gustavo Trejo