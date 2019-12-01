Accidente en la Zamora-Ecuandureo deja una muerta y cuatro heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 07:10:29

Ecuandureo, Michoacán, a 1 de diciembre 2025.- Un saldo de una mujer muerta y cuatro heridos a fue el que dejó el choque entre varios vehículos, hechos registrados en la carretera Zamora-Ecuandureo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de Quiringuicharo, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de distintas corporaciones, estos últimos quiere auxiliaron a cuatro personas que estaban heridas.

Así mismo se confirmó la muerte de una mujer situación por la que personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos.