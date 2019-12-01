Accidente en la Siglo XXI, deja dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 12:34:23

Arteaga, Michoacán, a 4 de noviembre 2026.- La volcadura de una camioneta dejó como saldo dos personas heridas, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida rúa, en las inmediaciones de Las Cañas, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre y una mujer que estaban heridos.

Entre tanto personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.