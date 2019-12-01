Accidente en la Morelia-Pátzcuaro deja daños materiales 

Accidente en la Morelia-Pátzcuaro deja daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 13:05:09
Huiramba, Michoacán, a 19 de agosto 2025.- Daños materiales dejó como saldo el choque volcadura de una camioneta, hechos registrados en la autopista Morelia-Pátzcuaro en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la altura del kilómetro 33 de la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional quienes al arribar encontraron volcada en el camellón central una camioneta, su chofer estaba ileso.

Con base en lo anterior los agentes de la GN se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

