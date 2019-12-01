Accidente en la carretera al Rosario de El Marqués, Querétaro, deja a una persona herida 

Accidente en la carretera al Rosario de El Marqués, Querétaro, deja a una persona herida 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 16:37:46
El Marqués, Querétaro, a 19 de febrero de 2026.- Personal de Protección Civil del municipio de El Marqués y elementos policiales, se movilizaron a la carretera 400, en donde se reportó una salida de camino y choque contra un árbol.

Fue sobre el kilómetro 11, a la altura de la localidad La Herradura, en donde el vehículo perdió el control por causas desconocidas y   posteriormente se salió de la cinta asfáltica.

Al salirse del camino, en vehículo chocó contra un árbol, en donde quedó con severos daños materiales y su conductor con heridas considerables.

Una vez que llegaron los rescatistas, realizaron la valoración del conductor, quien por las heridas que presentó, lo trasladaron a un hospital en condición grave.

La vialidad fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó importantes daños.

