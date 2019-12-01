Accidente de motocicleta en Lázaro Cárdenas, Michoacán, deja un muerto y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 09:36:16

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 27 de agosto del 2025.- Un saldo de una persona muerta y un herido, fue el que dejó un accidente de motocicleta registrado en calles del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al respecto se informó que Jesús Kleyver R. F., y Fernando Josafat A. R., viajaban a bordo de una motocicleta sobre la avenida Francisco Noyola.

En un momento determinado a la altura de la CFE, el conductor de la moto perdió el control de su unidad y se impactó contra un árbol.

Como resultado del percance Jesús perdió la vida mientras que Fernando resultó herido por lo que fue llevado a un hospital.

Hechos anteriores de los que tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).