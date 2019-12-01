Accidente aéreo en Cuernavaca deja dos heridos en vuelo de adiestramiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 20:17:45

Cuernavaca, Morelos, a 16 de agosto de 2025.- Una aeronave tipo Cessna 150 del Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional (CAAP), se accidentó este sábado durante una maniobra de aterrizaje en la pista 21 del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca. El percance ocurrió en un vuelo de adiestramiento, confirmó Grupo Aeroportuario Marina.

El incidente movilizó de inmediato a los equipos de emergencia del aeropuerto, quienes aplicaron los protocolos de seguridad y brindaron atención a los dos tripulantes. Ambos resultaron con quemaduras de primer y segundo grado, por lo que fueron trasladados a un hospital cercano, donde se reportan estables.

La aeronave, matrícula XB-JNK, es un modelo Cessna 150, utilizado comúnmente para instrucción básica de pilotos. El avión pertenecía al CAAP, institución dedicada a la formación de aviadores civiles en México.

Grupo Aeroportuario Marina, señaló que, ya colabora con las autoridades competentes para determinar las causas del accidente y garantizar la seguridad de las operaciones en la terminal aérea.