Abuelo de la pequeña Judith Alejandra exige su localización tras ser sustraída de hospital en Durango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 10:44:43

Durango, Durango, a 24 de octubre 2025.- Los familiares de la bebé Judith Alejandra, que fue sustraída del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, el pasado 23 de octubre, exigen su localización.

El abuelo paterno de la recién nacida declaró a medios locales que las autoridades del nosocomio no les han dado información sobre la situación.

Asimismo, señaló que personal del hospital ayudó a salir a una mujer, la cual sospechan ayudó a la principal señalada a concretar la sustracción de la bebé y consideró que existe colusión entre varios trabajadores.

De igual forma, el familiar de la pequeña Judith criticó las medidas de seguridad en las instalaciones, al señalar que a las personas que llegan al hospital sí las revisan y las cuestionan, pero dejaron escapar a una mujer con un recién nacido.

Además, dio a conocer que su familia y amigos cercanos realizarán una manifestación sobre la avenida 5 de Febrero, una de las principales arterias de la capital duranguense.

Por último, el abuelo de la bebé declaró que si las autoridades no resuelven esta situación aplicará la ley de “sangre por sangre”.