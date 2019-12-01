Abuelita se estrella contra postes cuando manejaba su camioneta en Monterrey; frenos no le respondieron

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 08:22:00
Monterrey, Nuevo León, 16 de enero del 2026.- Una conductora de 75 años de edad, su hija y su nieta de 15 años resultaron con diversas lesiones luego de que la camioneta en la que viajaban se estrelló contra dos postes durante la mañana de este viernes en la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, las tres mujeres se dirigían a la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde dejarían a la adolescente. El accidente ocurrió en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Zacatecas.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a las lesionadas, así como elementos de Movilidad de Monterrey para tomar conocimiento de los hechos.

La conductora, identificada como María del Rosario Salazar, señaló ante las autoridades que, mientras circulaba hacia el norte por la calle Zacatecas, los frenos del vehículo no respondieron, lo que provocó que la camioneta se proyectara contra los postes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades.

