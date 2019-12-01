Abuelita clama por el regreso de sus nietos desaparecidos

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2025. - Los útiles escolares de Gabriel y Ramón, de 13 y 14 años de edad respectivamente, se quedaron apilados y sin ser utilizados desde hace 31 días. Su abuelita, Margarita Zamudio González, no sabe nada de ellos, pues la progenitora de los infantes se los llevó sin su permiso.

Margarita narró que un juez le otorgó la custodia de los pequeños debido a que su hija, madre de los niños, los golpeaba de manera frecuente, no los cuidaba y tampoco les brindaba ni alimentos ni educación. "Simplemente ella los olvidaba", apuntó.

La abuelita le pidió a Teodora que le regrese a los niños y dijo que teme por sus vidas. "No se vale que esté haciendo esto, sobre todo con los niños. No los quieres; si los quisieras, no los tendrías escondidos. Si los quisieras, dejarías que vivieran una vida digna. Ellos no tienen culpa de nada. Yo quiero a Ramón y a Gabriel", clamó Margarita.

Ante la Fiscalía General del Estado, interpuso una denuncia por la desaparición de los dos niños, dependencia con la que se comunica de manera frecuente para saber sobre sus nietos y si existe algún dato que la lleve con su paradero.

Indicó que su hija Teodora le habló por teléfono y primero negó tener a los niños. "De manera despreocupada, nos decía que no estaban con ella y, pocos minutos después, dijo que sí y que se los llevaría a Nuevo Laredo para que no los viéramos nunca", comentó Margarita, mujer de 74 años, quien envió un mensaje a sus nietos: "No dejaré de luchar por ustedes. Aquí los esperan sus tíos, madrina y yo, que hasta el último momento están en mi corazón", apuntó.