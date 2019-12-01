Atacan con dron instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 16:15:29

Escuinapa, Sinaloa, 2 de octubre de 2025.- Durante la madrugada de este jueves se registró un ataque con explosivos lanzados desde un dron contra las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Escuinapa, Sinaloa.

De acuerdo con reportes locales, al menos tres artefactos impactaron la zona. Uno de ellos no detonó y fue desactivado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El ataque provocó daños en un gimnasio cercano y en viviendas aledañas, aunque hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

Tras los hechos se desplegó un operativo de fuerzas federales y estatales para asegurar el área y tratar de ubicar a los responsables.

Ninguna autoridad ha informado sobre detenciones relacionadas con este atentado.

Sinaloa atraviesa una escalada de violencia desde septiembre de 2024, vinculada a la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, intensificada tras la captura de Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán en Estados Unidos en julio del año pasado.