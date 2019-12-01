Policías frustran asalto en la colonia Juárez de la CDMX; un presunto ladrón fue abatido y otro fue detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 16:00:50
Ciudad de México, 2 de octubre de 2025.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) evitaron el robo de una camioneta en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde uno de los presuntos amantes de lo ajeno murió y otro fue detenido.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías de Inteligencia realizaban un patrullaje cuando observaron a dos personas que intentaban despojar de su vehículo a un automovilista.

Al percatarse de la presencia de los oficiales, uno de los hombres sacó un arma de fuego y apuntó contra ellos; los agentes repelieron la agresión y abatieron al sospechoso.

El segundo implicado, un adolescente de 16 años, fue detenido mientras intentaba huir; fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para definir su situación legal.

