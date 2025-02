Abogado rechaza extradición a EEUU de Miguel Ángel Treviño Morales, líder criminal de Tamaulipas

Ciudad de México, a 27 de febrero 2025.- Es “jurídicamente imposible” llevar a cabo la extradición de Miguel Ángel Treviño Morales, fundador de un grupo criminal de Tamaulipas, a Estados Unidos, aseguró su abogado Juan Manuel Delgado.

Cabe señalar que, de acuerdo con el medio Pie de Nota, el sujeto conocido como ‘el Z-40’ y su hermano Alejandro Omar Treviño Morales, alias ‘el Z-42’, habían sido extraditados a las 6:30 horas del 27 de febrero en vuelos separados.

“Se les notificó de madrugada su orden de extradición y se les sacó del país desde el aeropuerto de Toluca”, detalló el periodista Luis Chaparro en entrevista para Radio Fórmula.

Sin embargo, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el litigante afirmó que una extradición del fundador de “Los Zetas”, es “jurídicamente imposible” porque el proceso en su contra está aún en revisión.

“El asunto del señor Miguel Ángel Treviño Morales se encuentra en la fase de opinión judicial, es decir, no existe ni siquiera la opinión de un juez que diga si es factible o no extraditarlo, mucho menos existe un acuerdo que conceda la extradición, entonces jurídicamente esos dos factores hacen imposible que sea extraditado a EE.UU. dado que no existe una orden formal de México de hacerlo”, explicó Delgado.

Además, el defensor de Z-40 indicó que su cliente se encuentra en un penal de Tepic, Nayarit, señalado por narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

En Estados Unidos existe una acusación formal en contra suya y de su hermano, por participar en una empresa criminal continua, conspiración para el tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y conspiración internacional para lavado de dinero.