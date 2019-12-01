Cae en CDMX “El Cangreburguer”: golpe a célula ligada al crimen guerrerense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 18:36:45

*Uriel “N”, también conocido como “El Rolex”, fue detenido en el sur de la Ciudad de México. Autoridades investigan su presunta relación con extorsiones, despojos y un homicidio, además de sus posibles nexos con “El Seven”.

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2026.— Un nuevo golpe sacude al presunto entramado criminal que las autoridades investigan en el sur de la capital. Uriel “N”, alias “El Cangreburguer” o “El Rolex”, fue detenido y quedó bajo investigación por su posible relación con una célula vinculada a La Familia Michoacana.

De acuerdo con información difundida este 1 de octubre, el sospechoso fue detenido en flagrancia en Milpa Alta, por hechos relacionados con presuntos delitos contra la salud.

Pero su captura podría ser apenas la punta del iceberg.

Las investigaciones ubican a “El Cangreburguer” como presunto colaborador de Juan “N”, alias “El Seven”, señalado por autoridades como probable líder de una facción vinculada a La Familia Michoacana con presencia en el sur de la Ciudad de México y conexiones hacia el Estado de México y Morelos.

Extorsión, despojo y un homicidio bajo la lupa

El expediente alrededor de Uriel “N” no terminaría con las circunstancias de su captura.

Las autoridades también investigan su probable participación en actividades de extorsión y despojo en Tláhuac y Milpa Alta, además de su posible intervención en un homicidio ocurrido durante 2026.

Hasta el momento, estos señalamientos permanecen como materia de investigación y no representan una sentencia en su contra.

La detención vuelve a encender las alertas sobre una zona donde las autoridades capitalinas llevan meses siguiendo los movimientos de presuntas estructuras criminales.

La sombra de “El Seven”

El nombre de “El Seven” ya figuraba en investigaciones de alto impacto.

En enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de su reaprehensión y lo identificó como probable líder de una facción vinculada con La Familia Michoacana, relacionada presuntamente con actividades como narcomenudeo, extorsión y homicidio.

Un mes después, “El Seven” fue vinculado a proceso por asociación delictuosa agravada junto con otro individuo conocido como “El Ayala”.

Ahora, la captura de “El Cangreburguer” coloca una nueva pieza sobre el tablero.

¿Qué tanto sabe “El Cangreburguer”?

Esa es una de las grandes interrogantes que deja su detención.

Las investigaciones deberán establecer cuál era realmente su posición dentro de la presunta estructura, qué relación mantenía con “El Seven” y si existen elementos suficientes para llevar ante un juez las demás conductas que se le atribuyen.

Por ahora, “El Cangreburguer” está detenido y bajo la lupa de las autoridades.

Su captura podría aportar nuevas pistas sobre la operación de las células criminales investigadas en Milpa Alta, Tláhuac y otras zonas del sur de la Ciudad de México.

La investigación continúa.