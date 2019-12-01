Abogado de Chávez Jr. indica que las pruebas presentadas contra su cliente son insuficientes y además irrelevantes; asegura que no se logrará una condena 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 18:38:24
Hermosillo, Sonora, a 26 de agosto de 2025.- Luego de que Julio César Chávez Jr. recuperara su libertad, aunque condicional, en espera de su próxima audiencia en noviembre, el abogado del junior, Rubén Fernando Benítez, aseguró que no hay las suficientes pruebas en contra de su cliente como para que dicten una condena. 

El abogado afirmó que hay pocos datos contundentes, catalogando los que hay como “irrelevantes”, ya que ninguno de estos datos presentados vinculan a su cliente con una célula criminal. 
“Yo pienso que lo que tienen no es nada, es algo, pero no suficiente para lograr una condena ejecutoriada, ni default con muchas más evidencias no se logra sustentar una acusación de este tipo", comentó. 

En las pruebas presentadas, se indicó que se tiene una llamada entre dos hombres que hasta el momento son desconocidos, pero que mencionan a Julio César Chávez Jr., ante esto, el abogado dijo: “Son dos individuos del sexo masculino, desconocidos, no se sabe quiénes son y ellos hacen estas referencias de eventos casuales o sociales, dicen que lo vieron, dicen que lo vieron viendo la tv, dicen que vieron una pelea, si lo mencionan por nombre, pero no aportan un dato útil para poder considerar que pertenezca a la organización". 

Sobre la próxima audiencia comentó, que no piensan pedir prorroga, es por eso que piensa que podría tenerse una audiencia más, a principios del próximo año. 
“Yo no la pienso pedir, pero si la Fiscalía no lo pide, ellos van a tener 15 días para acusar, 15 días hábiles, tres semanas, eso prácticamente nos lleva a diciembre, si presentan la acusación en diciembre, considerando el calendario de audiencias, a lo mejor pudiéramos tener una próxima audiencia a principios del año próximo", concluyó.

