Abaten a 6 presuntos integrantes de grupo criminal de Jalisco, en Silao, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 14:50:40

Silao, Guanajuato, a 13 de noviembre 2026.- Personal de seguridad federal y estatal abatió a seis hombres armados, todos presuntos integrantes de una organización criminal de Jalisco, durante un enfrentamiento en el municipio de Silao, Guanajuato.

Según la información oficial, una denuncia anónima movilizó a personal de Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional a la comunidad de La Aldea.

En dicho lugar, un grupo de civiles fuertemente armados se encontraban dentro de un inmueble, desde donde abrieron fuego contra los agentes.

Como respuesta, los uniformados repelieron la agresión y como resultado de la refriega seis agresores fueron dados de baja.

Dentro del lugar, los efectivos de seguridad aseguraron lo siguiente: