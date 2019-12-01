Tras volcar en vehículo particular mueren dos elementos de la Guardia Nacional y un agente de FSPE en Yuriria, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 13:18:18

Yuriria, Guanajuato, 8 de diciembre del 2025.– Dos integrantes de la Guardia Nacional y un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fallecieron la noche de este domingo luego de volcar el vehículo particular en el que se desplazaban sobre la carretera federal Yuriria–Valle de Santiago, a la altura de la comunidad de Parangarico.

El accidente se reportó alrededor de las 23:45 horas, cuando múltiples llamadas al sistema de emergencias 911 alertaron sobre una camioneta volcada fuera de la cinta asfáltica y con personas atrapadas en su interior.

En respuesta, elementos de Seguridad Pública, paramédicos de Protección Civil y personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato al sitio. Al arribar, localizaron una camioneta de color rojo completamente volcada y con graves daños en su estructura.

Los rescatistas se aproximaron para realizar la valoración, encontrando a tres hombres atrapados entre los retorcidos fierros del vehículo. Bomberos iniciaron maniobras de rescate utilizando equipo hidráulico, entre ellos quijadas de la vida y rams, para retirar las puertas y permitir el acceso a los paramédicos.

Tras varios minutos de labores, los equipos de emergencia lograron abrir paso al interior de la unidad. Sin embargo, los paramédicos confirmaron que los tres ocupantes ya no contaban con signos vitales, debido a la severidad de las lesiones provocadas por la volcadura.

La zona fue acordonada por autoridades municipales y federales mientras personal especializado realizaba las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se han determinado las causas exactas del siniestro, aunque se presume que el vehículo particular pudo haber salido del camino antes de volcar.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.