Por uso de fogón ante bajas temperaturas, se incendia una casa en Amecameca, Estado de México

Amecameca, Estado de México, a 5 de febrero de 2026.- Las bajas temperaturas registradas la noche del miércoles, que alcanzaron un grado centígrado con sensación térmica aún menor e incluso presencia de aguanieve, provocaron un incendio en una vivienda del municipio de Amecameca, en el Estado de México, luego de que una mujer intentara mitigar el frío utilizando un fogón. El incidente no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la vivienda —ubicada en la cabecera municipal— se incendió cuando uno de los troncos de la cocina de leña quedó encendido y cayó, lo que originó el fuego que se propagó al interior del inmueble.

El coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Óscar Enrique Meléndez, informó que el siniestro únicamente ocasionó daños materiales. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al usar fogones o braseros dentro de los hogares, ya que además del riesgo de incendios, estos artefactos pueden provocar intoxicaciones.

Finalmente, autoridades locales señalaron que continúan realizando acciones preventivas y labores de orientación dirigidas a la población, con el objetivo de reducir riesgos derivados del uso de estos métodos para combatir el frío en las viviendas.