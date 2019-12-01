A tiros ultiman a dos jóvenes en Cotija, Michoacán

A tiros ultiman a dos jóvenes en Cotija, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 07:15:39
Cotija, Michoacán, a 17 de febrero 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, dos jóvenes fueron asesinados a balazos en calles de esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Francisco I. Madero de esta población, había atacado a balazos a varias personas. 

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a dos personas sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de  quienes fueron identificados como Iván B., de 23 años de edad, alias “el Tacuache”, y el otro como Rafael, de 19 años, quienes presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

