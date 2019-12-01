A proceso sujeto sospechoso del feminicidio de su madre, en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 14:06:17

Uruapan, Michoacán, a 9 de septiembre 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso contra José Luis “N”, por su presunta participación en el delito de feminicidio, cometido en agravio de su madre, ocurrido en esta municipalidad.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 2 de septiembre, la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Santa Rosa, en compañía de su hijo, quien la agredió físicamente en repetidas ocasiones con los puños, ocasionándole diversas lesiones causándole la muerte.

Es importante señalar que, de manera previa a este hecho, José Luis “N” ejercía violencia física y psicológica de forma constante en contra de la víctima.

Tras la agresión, elementos de la Policía Municipal de Uruapan detuvieron en flagrancia a José Luis “N”, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional de Uruapan, misma que llevó a cabo las diligencias correspondientes y formuló imputación.

En audiencia inicial, y luego de valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, el Juez de Control calificó de legal la detención, resolvió su vinculación a proceso y fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de establecer un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

