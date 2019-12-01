A proceso sujeto que fue capturado con un arma de fuego en Morelia

Morelia, Michoacán, 25 de febrero del 2026.- Un juez de Control, determinó vinculación a proceso contra una persona, por su probable participación en la comisión de delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la modalidad de posesión de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Sobre el particular se informó que con base en la indagatoria, derivado del desglose de una carpeta, remitido por parte del Ministerio Público de la fiscalía estatal, iniciada por el delito de robo al transporte, elementos de la Policía de Investigación lograron la detención del vinculado en posesión de un arma de fuego tipo escuadra con cartuchos útiles.

Derivado de los datos de prueba obtenidos y aportados por el fiscal federal, el juez de la causa especializado dictaminó la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra Fernando “N”.

A la persona mencionada en este comunicado se les presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

La Fiscalía Federal en Michoacán a través de El Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad es un mecanismo de atención ciudadana y vínculo con las diferentes unidades administrativas que conforman la FGR y pone a disposición de la ciudadanía su correo electrónico de denuncia vua,michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y 4433225936.