A proceso presunto responsable de homicidio calificado contra comerciante de Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 12:32:06
Zamora, Michoacán, a 4 de noviembre 2025.- Alberto “N”, alias “el Karateca”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Luis Gerardo I., fue vinculado a proceso por el Juez de Control con ocnocimiento de la causa.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de investigación, el 8 de agosto de 2025, la víctima se encontraba en compañía de su esposa atendiendo su puesto de tacos, ubicado sobre la calle Lerdo de Tejada, de la colonia Resurrección, en el municipio de Jacona, cuando al sitio arribó el investigado y accionó un arma de fuego en su contra, provocándole la muerte en el lugar.

Tras reunir datos de prueba sobre su posible participación, el agente del Ministerio Público ejerció acción penal en su contra y lo presentó ante el Juez de Control, quien, tras valorar los elementos aportados, resolvió vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, el órgano jurisdiccional otorgó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

