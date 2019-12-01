A proceso ex rector de la UACam por delitos contra la salud

A proceso ex rector de la UACam por delitos contra la salud
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 07:55:29
Campeche, Campeche, a 19 de enero 2026.- José Alberto “N”,  ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACam), y dos de sus colaboradores fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud.

La jueza cuarta de control del Primer Distrito Judicial, Guadalupe Beatriz Martínez Taboada determinó lo anterior tras una audiencia inicial que duró cinco horas, según medios presentes.

Los tres sospechosos están señalados por narcomenudeo en variante de posesión simple y llevarán su proceso en libertad; no obstante, tendrán que acudir a firmar periódicamente ante las autoridades correspondientes.

Igualmente, la togada dio un plazo de dos meses a la Fiscalía General del Estado (FGE) para la investigación complementaria.

Por su parte, la defensa del ex rector promoverá un juicio de amparo para contrarrestar el auto de vinculación a proceso.

