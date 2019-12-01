A proceso a hombre por presuntamente abusar sexualmente de su sobrino, en Zitácuaro, Michoacán

Zitácuaro, Michoacán, a 19 de agosto 2025.- Juan Carlos “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de su sobrino, en el municipio de Zitácuaro, fue vinculado a Proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que conoció base en las Investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Regional de Zitácuaro, se logró establecer que el 18 de abril de 2019, el adolescente, de 12 años, se encontraba en el establecimiento comercial de su tío-abuelo, Juan Carlos “N”, cuando éste le tocó sus genitales.

El hecho fue denunciado, por lo que un agente del Ministerio Público dio inicio con las actuaciones y estableció la posible participación del hombre en el delito. Posteriormente solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por un Juez de Control y cumplimentada en reclusión, en virtud de que el investigado se encuentra procesado por otro delito.

Luego de ser presentado ante el Juez de Control, el hombre fue vinculado a proceso; se le fijó prisión preventiva oficiosa y fue establecido un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.