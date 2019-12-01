A metralla privan de la vida a comisaria de Bachigualatito, Sinaloa; se presume ataque directo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 11:20:23

Culiacán, Sinaloa, 8 de enero del 2026.- Mirna Karime Corrales Gutiérrez, comisaria de Bachigualatito, en Culiacán, fue asesinada a balazos al interior de su domicilio durante un ataque registrado la mañana de este jueves.

En el hecho, su hermano resultó herido, por lo que recibió atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.

No se han dado a conocer detalles sobre los agresores ni el móvil del ataque, y las investigaciones continúan.