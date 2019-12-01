A bordo de su auto convertible lo acribillaron a tiros en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 13:42:22

Celaya, Guanajuato, 19 de diciembre del 2025.- A bordo de un auto convertible un hombre quedó sin vida tras ser atacado a balazos la tarde del viernes en la colonia Laureles de la ciudad de Celaya, Guanajuato.

La víctima iba sobre avenida El Sauz casi esquina oro alrededor de las 12:30 horas cuando repentinamente se escucharon las detonaciones de arma de fuego .

De acuerdo a los primeros reportes, el conductor perdió el control y se fue contra un camellón quedando con heridas mortales.

Los hechos fueron informados a través de la línea de emergencia 911 sobre una persona herida, por lo que al lugar con dirección hacia Torres Landa arribaron elementos municipales, Guardia Nacional y socorristas, quienes estos últimos al valorar al masculino del cual hasta el momento se desconoce identidad, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Acto seguido se colocó la cinta amarilla dando parte a la fiscalía, quienes llegaron a la zona para recopilar la información y evidencias que fueron integrados al acta correspondiente para esclarecer un nuevo crimen.

Al concluir las diligencias pertinentes en la escena, el cuerpo fue llevado al Semefo en la capital del estado.