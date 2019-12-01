Trump no descarta una guerra contra Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 14:35:20

Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó la posibilidad de ir a la guerra en contra de Venezuela.

Lo anterior lo declaró durante una entrevista telefónica para la cadena NBC News, en la que al ser cuestionado sobre dicha situación, el mandatario estadounidense respondió, “no lo descarto, no”.

Asimismo, el líder republicano comentó que tras el bloqueo que las Fuerzas Armadas de su país instalaron frente a las costas venezolanas, habrá más incautaciones petroleras como la que se registró hace unos días en la que fue asegurado un buque cargado de crudo.

Por otra parte, el jefe de Estado se negó a contestar directamente a la pregunta de que si lo que busca con sus acciones militares es derrocar al régimen de Nicolás Maduro, sin embargo dijo: “él sabe exactamente lo que quiero. Él más que nadie lo sabe”.

Cabe señalar que el presidente estadounidense ha prometido varias veces que “pronto” comenzarán los ataques contra supuestos objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano.