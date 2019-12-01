Trump no descarta una guerra contra Venezuela

Trump no descarta una guerra contra Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 14:35:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó la posibilidad de ir a la guerra en contra de Venezuela.

Lo anterior lo declaró durante una entrevista telefónica para la cadena NBC News, en la que al ser cuestionado sobre dicha situación, el mandatario estadounidense respondió, “no lo descarto, no”.

Asimismo, el líder republicano comentó que tras el bloqueo que las Fuerzas Armadas de su país instalaron frente a las costas venezolanas, habrá más incautaciones petroleras como la que se registró hace unos días en la que fue asegurado un buque cargado de crudo.

Por otra parte, el jefe de Estado se negó a contestar directamente a la pregunta de que si lo que busca con sus acciones militares es derrocar al régimen de Nicolás Maduro, sin embargo dijo: “él sabe exactamente lo que quiero. Él más que nadie lo sabe”.

Cabe señalar que el presidente estadounidense ha prometido varias veces que “pronto” comenzarán los ataques contra supuestos objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano.

Noventa Grados
Más información de la categoria
A bordo de su auto convertible lo acribillaron a tiros en Celaya, Guanajuato
Desarticulan laboratorio clandestino en Durango con valor de 2 mil 75 millones de pesos en operativos de la SSPC
Identifican a mujer muerta en accidente en Zinapécuaro, Michoacán
Al menos 40 niños se intoxican en guardería de Guasave, Sinaloa; abren investigación
Más información de la categoria
Trump no descarta una guerra contra Venezuela
Dolor e incertidumbre: restos de víctimas del accidente aéreo en Toluca aún no son entregados a familiares
A bordo de su auto convertible lo acribillaron a tiros en Celaya, Guanajuato
Latente, retorno de Caravana Coca-Cola a Morelia en 2026: Thelma Aquique
Comentarios