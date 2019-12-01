Dolor e incertidumbre: restos de víctimas del accidente aéreo en Toluca aún no son entregados a familiares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 13:52:23
Toluca, Estado de México, 19 de diciembre del 2025.- Debido a las condiciones en las que fueron localizados los restos de las 10 personas que murieron en el accidente aéreo en Toluca, éstos permanecen bajo resguardo de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde continúan los trabajos de confronta e identificación.

De acuerdo con reportes internos de la Fiscalía mexiquense, el proceso será complejo y prolongado, por lo que la entrega de los restos a sus familiares podría tardar varios días más.

En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación del caso y este viernes recibió a familiares de las víctimas, así como a sus representantes legales, para dar seguimiento a las diligencias.

El accidente ocurrió el 15 de diciembre, cuando una avioneta privada proveniente de Acapulco, Guerrero, se desplomó en los límites de San Mateo Atenco y Toluca, a pocos metros del Aeropuerto Internacional de Toluca, que era su destino final.

A bordo de la aeronave viajaba una familia, incluidos tres menores de edad, además del piloto y copiloto. Todos perdieron la vida y los restos quedaron calcinados al impactarse contra una nave industrial.

