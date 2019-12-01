25 detenidos por faltas administrativas durante el 8M en Querétaro: Eric Gudiño 

Querétaro, Qro. 9 de marzo de 2026.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que la marcha realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Querétaro concluyó con saldo blanco, aunque se registraron 25 detenciones por faltas administrativas y alteración del orden público.

Precisó que las 25 personas detenidas fueron aseguradas por la Guardia Municipal por incurrir en faltas administrativas y actos de provocación al orden público durante el desarrollo de la movilización.

“Hay 25 (detenidos), fue un tema que atendió gobierno municipal, pero es importante comentar que la marcha se desarrolló en paz, hubo presencia de personal femenino que estuvo acompañando y pues bueno, fue una marcha que a diferencia a otros estados, pues siempre se caracteriza por esa situación”, dijo.

Explicó que el bloque negro que asistió a la marcha feminista en la ciudad de Querétaro, fue un grupo de aproximadamente 20 personas que realizaron algunos actos de vandalismo y destrozos en mobiliario urbano, aunque esta situación no opacó la genuina lucha feminista.

“Hubo un grupo más o menos de 20 personas que venían encapuchadas que no venían con ninguno de los contingentes, fueron tres contingentes; este grupo era ajeno, sin embargo, creo que la marcha se llevó en paz, los contingentes respetaron lo que ellos habían dicho”.

Destacó que durante las movilizaciones del 8M en la capital queretana, más de nueve mil mujeres salieron a las calles, congregándose en distintos puntos del Centro Histórico de la ciudad, por lo que en todo momento hubo presencia de autoridades para dar acompañamiento y resguardar su seguridad.

Destaco que se implementó un operativo de acompañamiento integrado principalmente por personal femenino de distintas dependencias, entre ellas Protección Civil, la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Derechos Humanos, personal de movilidad, bomberos, así como integrantes del Sistema DIF y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.