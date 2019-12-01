Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 23:23:30

Arteaga, Mich., a 26 de noviembre de 2026.- Una nueva noche de violencia se vive en el municipio de Arteaga, donde habitantes han reportado enfrentamientos armados entre grupos criminales, acompañados de intensas ráfagas de armas de grueso calibre que han quedado registradas en videos difundidos por pobladores.

Las grabaciones compartidas por habitantes dan cuenta de prolongadas detonaciones, cuyo estruendo se escucha a la distancia y evidencia la intensidad del intercambio de disparos.

La violencia vuelve a encender las alertas en este municipio de la Sierra-Costa michoacana, donde durante los últimos meses se han documentado aseguramientos de arsenales, laboratorios clandestinos y episodios de violencia relacionados con la disputa entre estructuras criminales.

El nuevo episodio ocurre en una región donde la disputa por el control territorial ha estado acompañada de señalamientos sobre la operación de distintas células delictivas, así como de desplazamientos de familias y actividades de narcotráfico.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas fallecidas o lesionadas, posibles daños materiales ni la intervención de corporaciones de seguridad para contener las agresiones.

La intensidad de las detonaciones y la circulación de los videos han generado preocupación entre los habitantes, quienes nuevamente enfrentan la incertidumbre ante la violencia armada en su municipio.

Arteaga se mantiene así bajo la sombra de una disputa criminal cuyo alcance y consecuencias para la población todavía no han sido esclarecidos por las autoridades.