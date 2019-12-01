*La captura en Guasave fue el golpe operativo. García Harfuch puso sobre la mesa la pregunta que vuelve incómodo el caso: ¿qué pasó en los cuatro procesos anteriores?

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2026.- Omar García Harfuch salió de la rutina y puso fechas a una historia que exige explicaciones: Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, fue detenido el 4 de mayo de 2011, el 9 de julio y el 8 de agosto de 2014, y el 16 de abril de 2015. Las cuatro veces recuperó la libertad. El secretario de Seguridad dijo que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar qué ocurrió en cada proceso.

El Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Meza Flores el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, en un operativo con cooperación de inteligencia estadounidense. La Defensa lo identifica como presunto jefe de la organización de los Beltrán Leyva y aliado de Los Mayos. Tras la captura, Harfuch reconoció públicamente a las fuerzas federales por su valor y profesionalismo. En la mañanera abrió el capítulo más incómodo: señaló que la corrupción y las omisiones de algunas autoridades permitieron al grupo operar durante años.

Ante la pregunta sobre Rocha Moya, Harfuch pidió revisar los indicios

Cuando un reportero preguntó por posibles nexos de funcionarios de la administración de Rubén Rocha Moya con los recién detenidos, Harfuch mencionó investigaciones señaladas por otro país y dijo que México tendría que evaluar los indicios. Fue una respuesta prudente ante una acusación grave. El secretario remitió a la FGR las declaraciones de los detenidos y los hallazgos de los cateos. Las cuatro detenciones que detalló habían ocurrido antes de que Rocha Moya asumiera la gubernatura en 2021.

Ese mismo día, la fiscal general Ernestina Godoy confirmó que la FGR investiga a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por la fiscalía federal de Nueva York. Esa acusación sostiene que Los Chapitos habrían ayudado a Rocha Moya a ganar la elección de 2021 a cambio de protección. Godoy dijo que los diez ya habían sido citados por la Fiscalía mexicana.

Con El Chapo Isidro bajo custodia en el Altiplano y la continuación de su audiencia inicial prevista para el 28 de noviembre, Harfuch dejó dos preguntas concretas sobre la mesa de la Fiscalía: ¿qué explica las cuatro liberaciones y a quién apuntan, si acaso, los indicios de los cateos recientes?