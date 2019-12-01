Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 22:44:17

Zacatecas, Zacatecas, a 26 de noviembre de 2026.- La muerte de Dulce Guadalupe Castruita Tovar, estudiante de tercer grado de secundaria en Zacatecas, generó indignación entre familiares y la comunidad escolar, quienes exigen esclarecer las circunstancias en las que resultó gravemente herida durante una actividad deportiva dentro del plantel.

La adolescente sufrió un golpe en la cabeza el pasado lunes, mientras participaba en un partido de futbol en la Secundaria Federal Juan Pablo García, ubicada en la capital zacatecana. De acuerdo con testimonios de estudiantes, habría caído al suelo luego de ser jaloneada por otra alumna.

Tras el incidente, Dulce fue trasladada al Hospital General de Zacatecas, donde permaneció internada en estado crítico y fue diagnosticada con muerte cerebral. Este jueves se confirmó su fallecimiento.

La familia denunció presuntas omisiones por parte del personal escolar, al señalar que la atención médica y el llamado a una ambulancia no se realizaron con la rapidez necesaria. También cuestionó la actuación de quienes se encontraban en el plantel al momento de los hechos.

Por su parte, el secretario de Educación estatal, Armando Delgadillo Ruvalcaba, informó que el accidente ocurrió alrededor de las 11:45 horas del lunes y que la estudiante ingresó al hospital a las 13:10 horas. Aseguró que se aplicaron medidas de atención inicial, aunque reconoció que existen versiones distintas sobre lo sucedido.

La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene las investigaciones para determinar cómo ocurrió el incidente y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, autoridades estatales ofrecieron acompañamiento a los familiares de la estudiante, quienes demandan justicia y que el caso no quede impune.