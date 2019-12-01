100 años de prisión y multa por 829 mil pesos por secuestro en Morelia

Morelia, Michoacán, 19 de agosto de 2025. Un juez de oralidad penal de la Región Morelia, emitió fallo condenatorio en un caso de secuestro y sentenció a Vicente Antonio H. a 100 años de prisión, multa por el equivalente a $829,920.00 pesos, reparación del daño material por $20,000.00 pesos, reparación del daño psicológico de manera genérica cuantificable en ejecución de sanciones respecto a las dos víctimas Lorena L. y Luis O., además de suspenderle sus derechos políticos.

Lo anterior, por hechos ocurridos en julio de 2023 cuando las víctimas salían de un restaurante de mariscos en la carretera Santa Clara del Cobre-Pátzcuaro y el ahora sentenciado y otras personas, solicitaron un rescate. Ese mismo día, elementos de la Policía Municipal de Pátzcuaro se encontraban en recorrido sobre la carretera Pátzcuaro-Morelia, ven una camioneta estacionada, se acercan y al notar la presencia de los elementos, el sentenciado y otra persona emprenden la huida, para ser detenidos minutos más tarde.

Un juez de tribunal de enjuiciamiento de Morelia determinó sentenciar a David G. por hechos ocurridos en 2022 cuando la víctima mujer de iniciales E.E.C.M. se encontraba en su domicilio en la colonia Infonavit Fidel Velázquez en un puesto de venta de cena, momento en que el acusado llegó en una motocicleta color negro y sin descender le disparó en múltiples ocasiones con arma de fuego causándole la muerte; accionó su arma de fuego en contra de una segunda víctima sin lograr impactarlo; en próximos días se realizará la audiencia para definir la pena.

En Zitácuaro, se emitió fallo condenatorio en contra de Isaac Saúl O. por el feminicidio de su pareja Esli Viridiana N., sucedido en enero de 2020 en Ciudad Hidalgo cuando el acusado se desempeñaba como director de un hospital en la región. Este 21 de agosto se ofertan pruebas de las que se derive la sesión de individualización de la pena para el sentenciado, definiéndose los años de prisión, así como posibles montos por concepto de multa y reparación de daño.

Por su probable intervención en el delito de abuso sexual en persona menor de 16 años y delito de abuso sexual, un juez de oralidad penal de Morelia vinculó a proceso a Fernando F.; se le imputan hechos en repetidas ocasiones desde el año 2016, en el domicilio de la víctima, quien es su sobrina.