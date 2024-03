Universidad Autónoma de Guadalajara concientiza a estudiantes extranjeros sobre enfermedades raras

Zapopan, Jalisco, a 18 de marzo de 2024.- Alumnos y profesores del Programa Internacional de Medicina (PIM) de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) participaron en el “Rare Disease Day, 1° Symposium”, un evento que trata de concientizar sobre las enfermedades raras y su influencia en la vida de quienes las sufren, economías, gobiernos, sistemas de salud y la sociedad.

Los participantes elaboraron infografías y se realizaron ponencias con relación a los temas del simposio, el evento fue organizado y dirigido por Ana Gabriela Colima Fausto, académica del Programa Internacional. El PIM está conformado por estudiantes de Estados Unidos y Puerto Rico.

El objetivo del evento fue crear conciencia en la comunidad estudiantil y docente de la existencia de las enfermedades raras. De esta manera se sumaron a reconocer los desafíos únicos que enfrentan las personas y las familias afectadas por éstas.

Así mismo, se busca rendir homenaje a la dedicación de investigadores y profesionales de la salud que trabajan incansablemente para comprender, diagnosticar y tratar estas afecciones complejas.

Las enfermedades raras son aquellas que se presentan con una frecuencia de 65 por cada 100 mil habitantes, o lo que sería lo mismo 1 por cada 2 mil habitantes, afectando al 8 por ciento de la población mundial.

Actualmente, se tienen registradas 7 mil 400 enfermedades raras, la mayoría de ellas no son diagnosticadas o se diagnostican incorrectamente, lo que representa una odisea para los pacientes, que conlleva un gran costo emocional, tiempo perdido, y recursos financieros.

Más del 90 por ciento de estas enfermedades aún no cuentan con algún tratamiento aprobado por la FDA (Food and Drug Administration), y los pocos que existen son muy costosos, por lo que no todos los pacientes pueden tener acceso a ellos. Por lo tanto, esto se convierte en un gran problema de salud pública.

Los alumnos presentaron 30 diferentes infografías, cada una haciendo alusión a una enfermedad rara, su frecuencia, fisiopatología, características clínicas y tratamiento.