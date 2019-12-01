Supervisa Car Herrera Jornada de Cirugía de Cataratas 2025

Queretaro, a 29 de septiembre del 2025. - Con el objetivo de beneficiar a personas con discapacidad visual, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, supervisó la Jornada Gratuita de Cirugías de Cataratas 2025, acción que lleva a cabo la Asociación ALE, I.A.P., en conjunto con la Secretaría de Salud, Fundación Cinépolis y Oftavisión.



En el Hospital General de Querétaro, Car Herrera recorrió dicha jornada en compañía de la presidenta Fundadora de la Asociación ALE, Adriana Castro de Alverde, y el director del Hospital, Leopoldo Espinoza Feregrino, donde pudo saludar y atender a los beneficiarios de este programa.



Durante esta actividad la titular del SEDIF se mostró satisfecha de la ayuda para mejorar la calidad de vida de las y los queretanos, y agradeció a la Asociación ALE, al personal médico y al grupo de voluntarios que participan en esta iniciativa que impacta en la salud visual de 330 personas provenientes de los 18 municipios de la entidad.



La presidenta fundadora de la Asociación ALE, Adriana Castro de Alverde, recordó que del 26 al 28 agosto se revisaron y evaluaron a las y los pacientes que fueron susceptibles de ser operados durante esta jornada, posteriormente las cirugías se iniciaron el 28 de septiembre que concluyen el 2 de octubre en las instalaciones del Hospital General de Querétaro.



Cabe señalar que el Sistema Estatal DIF apoya en esta jornada con recursos económicos, alimentación de los pacientes, médicos y personal operativo, transporte, hospedaje, coordinación con los Sistemas DIF Municipales, así como el servicio ofrecido por medio de los albergues Nänä y Juventino Castro Sánchez.