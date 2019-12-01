Se accidenta trailer con migrantes en Chihuahua; hay 6 personas fallecidas y 2 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 22:45:46

Chihuahua, Chihuahua, a 4 de noviembre de 2025.- Un accidente de un tráiler se registró cerca del kilómetro 183+100 de la carretera entre Gómez Palacio, Durango, y Ciudad Jiménez en el estado de Chihuahua, el cual dejó el saldo de seis personas fallecidas, y al menos dos más lesionadas.

De acuerdo a información de las autoridades, el tractocamión de la marca Kenworth color blanco, transitaba con dirección de sur a norte, en el tramo Bermejillo–Jiménez de la mencionada carretera, cuando se impactó contra la barrera metálica de la autopista, se salió del camino y terminó volcado parcialmente.

El chofer del mismo, salió huyendo, pero se están realizando las investigaciones pertinentes, debido a que al parecer las víctimas son migrantes, debido a que viajaban de manera ilegal en la caja de carga del camión.

Asimismo, testigos del accidente, indicaron que varias personas de origen sudamericano se bajaron pidiendo ayuda, además de que otro más que salieron ilesos, también abandonaron el lugar, antes de que llegaran los servicios de emergencia.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, confirmó que las víctimas mortales se encontraban prensadas entre rollos metálicos, de un peso de aproximadamente de 16 toneladas cada uno, mismo que transportaba el camión.

Al lugar también acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales, Cruz Roja, Guardia Nacional de Caminos, Protección Civil de Jiménez y Policía Municipal, así como agentes de la Fiscalía Distrito Zona Sur y personal del Instituto Nacional de Migración.

De las dos personas lesionadas, se dio a conocer que eran un hombre y una mujer, los cuales fueron llevados a recibir atención médica a hospitales de Ciudad Jiménez, debido a la amputación de sus brazos.