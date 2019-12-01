Perro que paseaba con un cráneo humano en el hocico lleva al hallazgo de un cuerpo en Salvador Escalante, Michoacán

Salvador Escalante, Mich., a 4 de noviembre de 2025.- La tranquila rutina del amanecer rural quedó hecha añicos cuando un poblador de Salvador Escalante vio algo imposible de ignorar: un perro avanzaba entre las huertas con un cráneo humano entre los dientes, como si guiara sin querer a los habitantes hacia un secreto que llevaba demasiado tiempo enterrado.

El insólito hallazgo ocurrió alrededor de las 08:00 horas del martes, cuando las autoridades recibieron el reporte del testigo que, horrorizado, observó al animal soltar el cráneo dentro de una huerta. Lejos de quedarse con la duda, los pobladores decidieron seguir al perro, que avanzó sin prisa hasta una barranca cercana. Ahí, entre maleza y tierra removida, aseguraron haber visto lo que parecía ser el resto del cuerpo.

La escena activó un amplio despliegue de la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales. En total, más de 50 elementos y 11 unidades de distintas corporaciones fueron movilizadas para acordonar la zona y comenzar la recuperación de los restos.

Durante horas, los equipos trabajaron en la barranca, revisando cada fragmento y asegurando evidencia. Finalmente, cerca del mediodía, la Guardia Civil informó la conclusión del operativo y la entrega formal de la osamenta a la Fiscalía estatal.

Aunque la investigación continúa, las primeras indagatorias apuntan a que los restos corresponderían a un joven de aproximadamente 21 años identificado como Pedro H., originario de San José Cuanajillo. Su hermana habría proporcionado los datos preliminares para la posible identificación.

Mientras la Fiscalía avanza con los estudios forenses, en Salvador Escalante persisten la sorpresa, la preocupación y las preguntas. En la comunidad, muchos todavía no pueden creer que la clave de un caso tan sombrío haya salido literalmente del hocico de un perro, convirtiendo una mañana común en el inicio de un hallazgo que ahora deberá esclarecer la autoridad.