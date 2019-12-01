Ooapas realizará trabajos de mantenimiento en el tanque “2 mil” en Morelia; conoce las colonias que se verán afectadas en el suministro de agua potable

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 22:58:03

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa a la ciudadanía que los días 5 y 6 de noviembre se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en el tanque conocido como “2 Mil”, con el objetivo de garantizar un servicio de agua potable más eficiente y de calidad.

Durante la ejecución de estas labores, el suministro de agua potable se verá parcialmente afectado en diversas colonias de la zona oriente de la ciudad.

Las colonias donde se presentará baja presión o interrupción temporal del servicio son:

• Lomas de Guayangareo

• Insurgentes

• Pascual Ortiz Ayala

• Virreyes

• Residencial del Rey

• Portales de Morelia

• San Rafael

• Hospitales de Don Vasco

• Nicolás Romero (Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Etapa)

• 18 de Mayo Ampliación

• 12 de Diciembre

• Diego de Basalenque

• Loma Libre

• Lomas de Punhuato

• Lomas del Punhuato Ampliación

El Ooapas agradece la comprensión y colaboración de las y los habitantes de estas colonias ante las posibles molestias que los trabajos puedan ocasionar. Dichas acciones son necesarias para fortalecer la infraestructura hídrica y garantizar un servicio continuo y de mejor calidad para todas y todos los morelianos.